Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

Retrouvons-nous samedi 18 avril de 16h à 18h.

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire

