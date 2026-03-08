Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 18 avril 2026.
Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.
Retrouvons-nous samedi 18 avril de 16h à 18h.
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
