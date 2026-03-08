Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 18 avril 2026.

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

Retrouvons-nous samedi 18 avril de 16h à 18h.
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Paris