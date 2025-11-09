Troc de Graines et de Plantes Munster

Troc de Graines et de Plantes

Promenade du Dubach Munster

Dimanche 2025-11-09 10:00:00

2025-11-09 12:00:00

2025-11-09

Le troc de graines et de végétaux est une excellente façon d’échanger des variétés de plantes et de partager des connaissances avec d’autres jardiniers. Venez participer a cet évènement communautaire au Jardin Partagé à Munster.

L’objectif du troc est de pouvoir échanger gratuitement des végétaux (graines, plantes, boutures enracinées, tubercules, bulbes, rhizomes, oignons, …) de nos jardins potagers et d’agrément. Les plantes vertes sont également les bienvenues. Pour participer, il vous suffit de récolter et de bien faire sécher les graines de votre choix (fleurs, plantes, légumes…). Elles doivent être conditionnées et étiquetées avec soin (nom commun, hauteur, couleur, nom et adresse du troqueur), de même pour les plantes (arbustes, plantes vertes, vivaces). Ainsi, il vous sera possible de troquer des sachets de graines contre des plantes vertes ou des tubercules de dahlias par exemple, ou encore de laisser des bulbes de narcisses et de rapporter des graines de fleurs et de légumes !

Voici les modalités pour le jour même le dépôt des végétaux se fera au jardin partagé, promenade du Dubach à Munster entre 10H et 11H. Tout jardinier amateur pourra échanger des graines, boutures, tubercules, bulbes, rhizomes de nos potagers et jardins d’agréments contre ceux qui seront apportés par d’autres participants. Contre chaque article déposé, il sera remis un ticket. Les échanges débuteront à 11H et chacun pourra échanger un ticket contre un sachet de graines ou un plant de son choix. .

Promenade du Dubach Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 24 40 92 potagerenvie@yahoo.fr

English :

Bartering seeds and plants is a great way to exchange plant varieties and share knowledge with other gardeners. Come and take part in this community event at Jardin Partagé in Munster.

German :

Der Tausch von Samen und Pflanzen ist eine gute Möglichkeit, Pflanzensorten zu tauschen und Wissen mit anderen Gärtnern zu teilen. Nehmen Sie an diesem Gemeinschaftsevent im Jardin Partagé in Munster teil.

Italiano :

Il baratto di semi e piante è un ottimo modo per scambiare varietà di piante e condividere le conoscenze con altri giardinieri. Partecipate a questo evento comunitario presso il Jardin Partagé di Munster.

Espanol :

El trueque de semillas y plantas es una forma estupenda de intercambiar variedades de plantas y compartir conocimientos con otros jardineros. Ven y participa en este acto comunitario en el Jardin Partagé de Munster.

