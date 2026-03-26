Troc de graines et de plants

Salle des fêtes Champagnac-la-Prune Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

10 h/12 h Balade autour de Champagnac sur le sentier Chemin faisant 12 h 30 repas partagé Chacun apporte sa spécialité à déguster ensemble 14 h 30 Troc de plants Buvette et petite restauration – .

Salle des fêtes Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 06 42 22

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English : Troc de graines et de plants

L’événement Troc de graines et de plants Champagnac-la-Prune a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze