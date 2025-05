TROC DE GRAINES ET PLANTS – Rousses, 24 mai 2025 07:00, Rousses.

Lozère

TROC DE GRAINES ET PLANTS Place du village Rousses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Amis jardiniers et sympathisants,

Dans le monde des jardins, le troc est un formidable outil pour faire circuler les graines, les plants. Les avantages sont nombreux, sauvegarde de variétés anciennes, aspect économique et occasion d’échanges entre les participants.

Venez donc à un ou plusieurs de ces moments avec quelques graines et/ou quelques plants de votre jardin.

Venez donc à un ou plusieurs de ces moments avec quelques graines et/ou quelques plants de votre jardin. Nous pouvons même échanger des outils, des livres, des contenants etc…

Après un moment d’échange au stand , vous repartirez avec quelques trésors. .

Place du village

Rousses 48400 Lozère Occitanie +33 6 33 37 67 98

English :

Friends and gardeners,

In the world of gardens, bartering is a formidable tool for circulating seeds and seedlings. There are many advantages to it, including the preservation of old varieties, the economic aspect and the opportunity for exchanges between participants.

So come along to one or more of these events with a few seeds and/or plants from your garden.

German :

Gartenfreunde und Sympathisanten,

In der Welt der Gärten ist der Tauschhandel ein wunderbares Instrument, um Samen und Setzlinge in Umlauf zu bringen. Die Vorteile sind zahlreich: Erhalt alter Sorten, wirtschaftlicher Aspekt und Gelegenheit zum Austausch zwischen den Teilnehmern.

Kommen Sie also zu einer oder mehreren dieser Veranstaltungen und bringen Sie einige Samen und/oder Setzlinge aus Ihrem Garten mit.

Italiano :

Amici giardinieri e sostenitori,

Nel mondo dei giardini, il baratto è un modo fantastico di far circolare semi e piante. I vantaggi sono molti, tra cui la conservazione di vecchie varietà, l’aspetto economico e l’opportunità di scambi tra i partecipanti.

Venite quindi a uno o più di questi eventi con qualche seme e/o pianta del vostro giardino.

Espanol :

Jardineros amigos y simpatizantes,

En el mundo de los jardines, el trueque es una forma fantástica de hacer circular semillas y plantas. Tiene muchas ventajas, como la conservación de variedades antiguas, el aspecto económico y la oportunidad de intercambios entre los participantes.

Así que acuda a uno o varios de estos actos con algunas semillas y/o plantas de su jardín.

L’événement TROC DE GRAINES ET PLANTS Rousses a été mis à jour le 2025-05-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes