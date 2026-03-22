Troc de graines et plants Ruffec
Troc de graines et plants Ruffec dimanche 12 avril 2026.
Troc de graines et plants
12 route de Bélâbre Ruffec Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’Oasis Inspire permabondance et Seb le vannier vous accueillent.
Sur place boîte à livres et zone de gratuité. donnez, échangez, partagez librement et en conscience ! Les enfants pourront brosser les ânes sur place. .
12 route de Bélâbre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01 fermeenbrenne@ecomail.fr
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English :
L’Oasis Inspire permabondance and Seb the basket maker welcome you.
L’événement Troc de graines et plants Ruffec a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne