Troc de graines et plants

12 route de Bélâbre Ruffec Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’Oasis Inspire permabondance et Seb le vannier vous accueillent.

Sur place boîte à livres et zone de gratuité. donnez, échangez, partagez librement et en conscience ! Les enfants pourront brosser les ânes sur place. .

12 route de Bélâbre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01 fermeenbrenne@ecomail.fr

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English :

L’Oasis Inspire permabondance and Seb the basket maker welcome you.

L’événement Troc de graines et plants Ruffec a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne