Comme chaque année l’Association RAMDAM organise un Troc des graines, de semences, de fleurs, de boutures, afin d’offrir la possibilité aux habitants de diversifier leur potager.

Place des gemmeurs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr

English : Troc de graines

As in previous years, the RAMDAM Association organizes a Seed Barter for seeds, flowers and cuttings, giving local residents the chance to diversify their vegetable gardens.

L’événement Troc de graines Pissos a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Cœur Haute Lande