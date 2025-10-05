Troc de graines, plantes & plants Fruits & Légumes Corbeil-Cerf

Troc de graines, plantes & plants Fruits & Légumes Corbeil-Cerf dimanche 5 octobre 2025.

Troc de graines, plantes & plants Fruits & Légumes

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05 18:30:00

Date(s) :

2025-10-05

TROC GRAINES, PLANTES & PLANTS FRUITS & LÉGUMES DE SAISON

Où et quand ?

Rendez-vous à la Bibliothèque de Corbeil-Cerf

Dimanche 5 octobre 2025

de 15h à 18h30

1 rue François de Lubersac, 60110 Corbeil-Cerf

Qu’est-ce que le troc graines, plantes et plants ?

Le troc, c’est l’occasion d’échanger librement vos boutures, jeunes plants et conseils entre jardiniers amateurs ou passionnés.

Que vous ayez des graines, des petits plants ou même des plantes en pot, tout peut trouver preneur !

L’histoire des fruits & légumes de saison

Depuis toujours, les fruits et légumes rythment nos vies au fil des saisons.

En automne, les pommes, poires, courges, noix et choux rappellent la richesse des récoltes et le plaisir de partager.

Jardiner et consommer de saison, c’est renouer avec la nature, préserver la biodiversité et valoriser le cycle naturel de la terre.

Le troc perpétue cette tradition d’échange et de convivialité, comme autrefois dans nos villages.

Un coin café & biscuits sera proposé pour un moment chaleureux et gourmand.

Événement gratuit ouvert à tous

TROC GRAINES, PLANTES & PLANTS FRUITS & LÉGUMES DE SAISON

Où et quand ?

Rendez-vous à la Bibliothèque de Corbeil-Cerf

Dimanche 5 octobre 2025

de 15h à 18h30

1 rue François de Lubersac, 60110 Corbeil-Cerf

Qu’est-ce que le troc graines, plantes et plants ?

Le troc, c’est l’occasion d’échanger librement vos boutures, jeunes plants et conseils entre jardiniers amateurs ou passionnés.

Que vous ayez des graines, des petits plants ou même des plantes en pot, tout peut trouver preneur !

L’histoire des fruits & légumes de saison

Depuis toujours, les fruits et légumes rythment nos vies au fil des saisons.

En automne, les pommes, poires, courges, noix et choux rappellent la richesse des récoltes et le plaisir de partager.

Jardiner et consommer de saison, c’est renouer avec la nature, préserver la biodiversité et valoriser le cycle naturel de la terre.

Le troc perpétue cette tradition d’échange et de convivialité, comme autrefois dans nos villages.

Un coin café & biscuits sera proposé pour un moment chaleureux et gourmand.

Événement gratuit ouvert à tous .

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

SEEDS, PLANTS & SEEDLINGS SWAP ? SEASONAL FRUITS & VEGETABLES

Where and when?

Meet at the Corbeil-Cerf Library

Sunday, October 5, 2025

from 3pm to 6:30pm

1 rue François de Lubersac, 60110 Corbeil-Cerf

What is seed, plant and seedling barter?

Barter is an opportunity to freely exchange cuttings, seedlings and advice between amateur gardeners and enthusiasts.

Whether you’ve got seeds, seedlings or even potted plants, there’s a buyer for everything!

The history of seasonal fruit & vegetables

Fruits and vegetables have always been a part of our lives, in tune with the seasons.

In autumn, apples, pears, squash, walnuts and cabbage remind us of the bounty of the harvest and the pleasure of sharing.

Gardening and eating in season means reconnecting with nature, preserving biodiversity and enhancing the earth?s natural cycle.

Bartering perpetuates this tradition of exchange and conviviality, just as it did in the old days in our villages.

A coffee & cookie corner will be available for a warm, gourmet moment.

Free event ? open to all

German :

TAUSCHHANDEL MIT SAMEN, PFLANZEN & SETZLINGEN ? SAISONALES OBST & GEMÜSE

Wo und wann?

Treffpunkt in der Bibliothek von Corbeil-Cerf

Sonntag, den 5. Oktober 2025

von 15:00 bis 18:30 Uhr

1 rue François de Lubersac, 60110 Corbeil-Cerf

Was ist der Tauschhandel mit Samen, Pflanzen und Setzlingen?

Der Tauschhandel ist eine Gelegenheit, Ihre Stecklinge, Jungpflanzen und Tipps frei unter Hobbygärtnern oder leidenschaftlichen Gärtnern auszutauschen.

Ob Sie Samen, Setzlinge oder Topfpflanzen haben, alles kann einen Abnehmer finden!

Die Geschichte von saisonalem Obst und Gemüse

Seit jeher bestimmen Obst und Gemüse den Rhythmus unseres Lebens im Laufe der Jahreszeiten.

Im Herbst erinnern Äpfel, Birnen, Kürbisse, Nüsse und Kohl an die reiche Ernte und die Freude am Teilen.

Gartenarbeit und saisonaler Konsum bedeuten, sich mit der Natur zu verbinden, die biologische Vielfalt zu erhalten und den natürlichen Kreislauf der Erde aufzuwerten.

Der Tauschhandel führt diese Tradition des Austauschs und der Geselligkeit fort, wie sie früher in unseren Dörfern üblich war.

Eine Kaffee- und Keksecke sorgt für einen gemütlichen und leckeren Moment.

Kostenlose Veranstaltung ? offen für alle

Italiano :

SCAMBIO DI SEMI, PIANTE E PIANTINE? FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE

Dove e quando?

Appuntamento alla Biblioteca Corbeil-Cerf

Domenica 5 ottobre 2025

dalle 15.00 alle 18.30

1 rue François de Lubersac, 60110 Corbeil-Cerf

Cos’è lo scambio di semi, piante e piantine?

Lo scambio di semi, piante e piantine è un’opportunità per scambiare liberamente talee, piantine e consigli tra giardinieri dilettanti e appassionati.

Se avete semi, piantine o anche piante in vaso, c’è un acquirente per tutto!

La storia della frutta e della verdura di stagione

La frutta e la verdura hanno sempre fatto parte della nostra vita, in sintonia con le stagioni.

In autunno, mele, pere, zucche, noci e cavoli ricordano l’abbondanza del raccolto e il piacere della condivisione.

Fare giardinaggio e mangiare di stagione significa riconnettersi con la natura, preservare la biodiversità e migliorare il ciclo naturale della terra.

Il baratto perpetua questa tradizione di scambio e convivialità, proprio come avveniva un tempo nei nostri villaggi.

Un angolo caffè e biscotti sarà a disposizione per un momento caldo e gustoso.

Evento gratuito e aperto a tutti

Espanol :

INTERCAMBIO DE SEMILLAS, PLANTAS Y PLANTONES ? FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA

¿Dónde y cuándo?

Cita en la Biblioteca de Corbeil-Cerf

Domingo 5 de octubre de 2025

de 15.00 a 18.30 h

1 rue François de Lubersac, 60110 Corbeil-Cerf

¿Qué es el intercambio de semillas, plantas y plantones?

El intercambio de semillas, plantas y plantones es una oportunidad para intercambiar libremente esquejes, plantones y consejos entre aficionados y entusiastas de la jardinería.

Si tiene semillas, plantones o incluso plantas en maceta, ¡hay un comprador para todo!

Historia de las frutas y hortalizas de temporada

Las frutas y hortalizas siempre han formado parte de nuestras vidas, en sintonía con las estaciones.

En otoño, las manzanas, las peras, las calabazas, las nueces y las coles nos recuerdan la abundancia de la cosecha y el placer de compartirla.

Cultivar y comer en temporada significa reconectar con la naturaleza, preservar la biodiversidad y mejorar el ciclo natural de la tierra.

El trueque perpetúa esta tradición de intercambio y convivencia, como antaño en nuestros pueblos.

Un rincón de café y galletas estará disponible para un momento cálido y sabroso.

Evento gratuito y abierto a todos

L’événement Troc de graines, plantes & plants Fruits & Légumes Corbeil-Cerf a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre