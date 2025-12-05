Troc de l’hiver à la Maison de Quartier de l’île Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes
Troc de l’hiver à la Maison de Quartier de l’île Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes vendredi 5 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 15:00 – 18:30
Gratuit : oui En famille
Apportez vos jouets, vêtements et livres qui dorment dans les placards et échangez-les avec d’autres familles.Une belle occasion de renouveler vos objets, de faire de belles découvertes, et de passer un moment convivial tout en découvrant les bienfaits du troc.
Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr 02.40.48.61.01