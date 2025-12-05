Troc de l’hiver à la Maison de Quartier de l’île Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 15:00 – 18:30

Gratuit : oui En famille

Apportez vos jouets, vêtements et livres qui dorment dans les placards et échangez-les avec d’autres familles.Une belle occasion de renouveler vos objets, de faire de belles découvertes, et de passer un moment convivial tout en découvrant les bienfaits du troc.

Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr 02.40.48.61.01