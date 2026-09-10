Troc de livres à Tancon Salle des fêtes de Tancon Tancon

Informations pratiques

Tancon

Troc de livres à Tancon

Salle des fêtes de Tancon Angelin Tancon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Apportez les livres adultes et jeunesse que vous souhaitez échanger, pas trop vieux et surtout en bon état… Et repartez avec le même nombre de livres. N’hésitez pas ! Le troc vous permettra d’acquérir de nouveaux ouvrages et de leur offrir une seconde vie.

Entrée libre et gratuite, sans réservation. .

Salle des fêtes de Tancon Angelin Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr

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English : Troc de livres à Tancon

L’événement Troc de livres à Tancon Tancon a été mis à jour le 2026-09-10 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais