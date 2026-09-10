Troc de livres à Tancon Salle des fêtes de Tancon Tancon
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes de Tancon · Tancon
Informations pratiques
Tancon
Troc de livres à Tancon
Salle des fêtes de Tancon Angelin Tancon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Apportez les livres adultes et jeunesse que vous souhaitez échanger, pas trop vieux et surtout en bon état… Et repartez avec le même nombre de livres. N’hésitez pas ! Le troc vous permettra d’acquérir de nouveaux ouvrages et de leur offrir une seconde vie.
Entrée libre et gratuite, sans réservation. .
Salle des fêtes de Tancon Angelin Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Troc de livres à Tancon
L’événement Troc de livres à Tancon Tancon a été mis à jour le 2026-09-10 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Tancon (Saône-et-Loire)
- Marche de l’Omelette Tancon 4 octobre 2026