Troc de livres Espace Jean Moulin Andrest samedi 5 juillet 2025.

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Envie de renouveler votre bibliothèque sans dépenser un sou ? Venez échanger vos livres avec d’autres passionnés ! Romans, BD, essais, livres jeunesse… il y en aura pour tous les goûts. Apportez ceux que vous avez déjà lus et repartez avec de nouvelles découvertes !

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr

Want to renew your library without spending a penny? Come and exchange your books with other enthusiasts! Novels, comics, essays, children’s books? there’s something for everyone. Bring the ones you’ve already read and leave with new discoveries!

Haben Sie Lust, Ihre Bibliothek zu erneuern, ohne einen Cent auszugeben? Tauschen Sie Ihre Bücher mit anderen Bücherliebhabern! Romane, Comics, Essays, Jugendbücher? für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bringen Sie die Bücher mit, die Sie bereits gelesen haben, und nehmen Sie neue Entdeckungen mit nach Hause!

Volete rinnovare la vostra biblioteca senza spendere un centesimo? Vieni a scambiare libri con altri appassionati! Romanzi, fumetti, saggi, libri per bambini: ce n’è per tutti i gusti. Porta quelli che hai già letto e riparti con nuove scoperte!

¿Quieres renovar tu biblioteca sin gastarte un céntimo? Ven a intercambiar libros con otros aficionados Novelas, cómics, ensayos, libros infantiles… hay para todos los gustos. Traiga los que ya ha leído y váyase con nuevos descubrimientos

L’événement Troc de livres Andrest a été mis à jour le 2025-06-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65