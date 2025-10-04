Troc de Livres Médiathèque De Puy-L’evêque Puy-l’Évêque

Troc de Livres Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque De Puy-L’evêque Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Apportez les livres que vous ne lisez plus et repartez avec de nouvelles lectures !

Vous pouvez déposer vos dons de livres à partir du samedi 27 septembre.

Médiathèque De Puy-L’evêque Place Boizard 46700 Puy-l’Évêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie 0565308525 https://www.mediatheque-puy-leveque.fr/

