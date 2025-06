Troc de livres RD 48 Pont-l’Évêque 12 juillet 2025 15:00

Calvados

Troc de livres Pont-l'Évêque

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

Venez vous amuser à la cabane du lac et échanger vos livres !

RD 48 Lac Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Troc de livres

Come and have fun at the lake hut and swap books!

German : Troc de livres

Kommt und amüsiert euch in der Hütte am See und tauscht eure Bücher!

Italiano :

Venite a divertirvi al rifugio del lago e a scambiare i vostri libri!

Espanol :

¡Ven a divertirte a la cabaña del lago e intercambia tus libros!

mis à jour le 2025-06-21