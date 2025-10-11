Troc de livres Tancon
Troc de livres Tancon samedi 11 octobre 2025.
Troc de livres
Salle des fêtes Tancon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
Un troc, comment ça se passe ?
– Vous apportez les livres adulte et jeunesse que vous souhaitez échanger, pas trop vieux et surtout en bon état et vous repartez avec le même nombre de livres.
– Les bibliothécaires ont un droit de regard sur la qualité des livres troqués et peuvent en refuser certains.
– N’hésitez pas ! Le troc vous permettra d’acquérir de nouveaux ouvrages et de leur offrir une seconde vie. .
Salle des fêtes Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr
