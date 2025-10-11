Troc de livres Tancon

Troc de livres Tancon samedi 11 octobre 2025.

Salle des fêtes Tancon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Un troc, comment ça se passe ?

– Vous apportez les livres adulte et jeunesse que vous souhaitez échanger, pas trop vieux et surtout en bon état et vous repartez avec le même nombre de livres.

– Les bibliothécaires ont un droit de regard sur la qualité des livres troqués et peuvent en refuser certains.

– N’hésitez pas ! Le troc vous permettra d’acquérir de nouveaux ouvrages et de leur offrir une seconde vie. .

Salle des fêtes Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr

