Troc de Noël La Bull Serres-et-Montguyard

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Et si vous faisiez de la place dans notre grenier tout en donnant une seconde vie à vos trésors de Noël !

Amenez vos décorations de Noël, jouets, livres, jeux de société et autres objets qui ne servent plus… et échangez-les avec ceux des autres participants ! une manière conviviale, économique et écologique de préparer les fêtes.

Et ce n’est pas tout ! C’est aussi l’occasion de découvrir notre bar, de partager un verre entre amis, de joindre l’utile à l’agréable… et de prolonger la soirée en jouant aux fléchettes ou à des jeux de société. Ambiance chaleureuse et festive garantie !

Organisé par Darts & Share.

Venez troquer, trinquer et passer un bon moment avec nous ! .

