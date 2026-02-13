Troc de plantes Aix-en-Provence
Troc de plantes Aix-en-Provence dimanche 29 mars 2026.
Troc de plantes
Dimanche 29 mars 2026 de 9h30 à 13h. Parking du vieux Lavoir Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
2026-03-29
Troc de plantes, graines, bouture, matériel jardinnage….Familles
Chacun vient avec une plante, bouture, graines….et repart avec quelque-chose déposé par une autre personne . Si vous ne avez rien a déposer, vous pourrez repartir avec quelque chose en faisant un don a l association . .
Parking du vieux Lavoir Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 82 75 86 happycelony@gmail.com
English :
Plant, seed, cutting and gardening equipment swap….
