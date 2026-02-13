Troc de plantes Aix-en-Provence

Troc de plantes

Dimanche 29 mars 2026 de 9h30 à 13h. Parking du vieux Lavoir Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Troc de plantes, graines, bouture, matériel jardinnage….Familles

Chacun vient avec une plante, bouture, graines….et repart avec quelque-chose déposé par une autre personne . Si vous ne avez rien a déposer, vous pourrez repartir avec quelque chose en faisant un don a l association . .

Parking du vieux Lavoir Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 82 75 86 happycelony@gmail.com

English :

Plant, seed, cutting and gardening equipment swap….

