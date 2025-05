Troc de plantes au Moulin aux Bois – le moulin aux bois La Vôge-les-Bains, 18 mai 2025 10:00, La Vôge-les-Bains.

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 16:00:00

2025-05-18

Rendez vous des jardiniers pour s’offrir des semis, des boutures, des bulbes et passer un moment convivial ensemble.

Buvette et restauration sur placeTout public

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10 aufildubagnerot@gmail.com

English :

Gardeners’ get-together to buy seedlings, cuttings and bulbs, and spend a convivial moment together.

Refreshments and snacks on site

German :

Treffpunkt der Gärtner, um sich gegenseitig Sämlinge, Stecklinge und Blumenzwiebeln anzubieten und einen geselligen Moment miteinander zu verbringen.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Un incontro tra giardinieri per acquistare piantine, talee e bulbi e passare del tempo insieme.

Rinfresco e catering in loco

Espanol :

Un encuentro de jardineros para comprar plantones, esquejes y bulbos y pasar un buen rato juntos.

Refrescos y catering in situ

