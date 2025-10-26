Troc de plantes & balade botanique Martel

Troc de plantes & balade botanique Martel dimanche 26 octobre 2025.

Troc de plantes & balade botanique

Place des Consuls Martel Lot

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Venez échanger plantes, boutures, graines et petits outils de jardinage dans une ambiance conviviale sous la halle de Martel. Des animations sont prévues tout au long de la journée avec un repas partagé, un atelier culinaire et une balade botanique. Un stand des croqueurs de pommes sera également présent .

Place des Consuls Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 50 26 21 83

English :

Come and exchange plants, cuttings, seeds and small gardening tools in a friendly atmosphere in the Martel market hall

German :

Tauschen Sie Pflanzen, Stecklinge, Samen und kleine Gartengeräte in einer geselligen Atmosphäre in der Halle von Martel

Italiano :

Venite a scambiare piante, talee, semi e piccoli attrezzi da giardinaggio in un’atmosfera amichevole nella sala del mercato Martel

Espanol :

Venga a intercambiar plantas, esquejes, semillas y pequeñas herramientas de jardinería en un ambiente agradable en la sala del mercado de Martel

