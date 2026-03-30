Troc de plantes Bardou
Troc de plantes Bardou dimanche 12 avril 2026.
Troc de plantes
Place de la Mairie Bardou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez échanger graines, plants de légumes, arbustes, boutures, livres, idées et amitiés.
Une plante contre une plante. Pas de vente ! .
Place de la Mairie Bardou 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 31 52 78
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English : Troc de plantes
L’événement Troc de plantes Bardou a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides