Troc de plantes Bellenaves

Petit gymnase Bellenaves Allier
Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-01 13:00:00
2025-11-01
Le Collectif de Bellenaves organise un troc plantes samedi 1er novembre de 9 heures à 13 heures au petit gymnase.
Petit gymnase Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 35 01 00
English :
The Collectif de Bellenaves is organizing a plant swap on Saturday November 1 from 9am to 1pm at the Petit Gymnasium.
German :
Das Collectif de Bellenaves organisiert am Samstag, den 1. November von 9 bis 13 Uhr in der kleinen Turnhalle einen Pflanzentauschmarkt.
Italiano :
Il Collectif de Bellenaves organizza uno scambio di piante sabato 1 novembre dalle 9.00 alle 13.00 presso il Petit Gymnasium.
Espanol :
El Colectivo de Bellenaves organiza un intercambio de plantas el sábado 1 de noviembre, de 9.00 a 13.00 horas, en el Petit Gymnasium.
