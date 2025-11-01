Troc de plantes Bellenaves

Troc de plantes Bellenaves samedi 1 novembre 2025.

Petit gymnase Bellenaves Allier

2025-11-01 09:00:00

2025-11-01 13:00:00

2025-11-01

Le Collectif de Bellenaves organise un troc plantes samedi 1er novembre de 9 heures à 13 heures au petit gymnase.

Petit gymnase Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 35 01 00

English :

The Collectif de Bellenaves is organizing a plant swap on Saturday November 1 from 9am to 1pm at the Petit Gymnasium.

German :

Das Collectif de Bellenaves organisiert am Samstag, den 1. November von 9 bis 13 Uhr in der kleinen Turnhalle einen Pflanzentauschmarkt.

Italiano :

Il Collectif de Bellenaves organizza uno scambio di piante sabato 1 novembre dalle 9.00 alle 13.00 presso il Petit Gymnasium.

Espanol :

El Colectivo de Bellenaves organiza un intercambio de plantas el sábado 1 de noviembre, de 9.00 a 13.00 horas, en el Petit Gymnasium.

