Troc de plantes Betz-le-Château
Troc de plantes Betz-le-Château dimanche 12 avril 2026.
Troc de plantes
Betz-le-Château Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-24
Chacun propose à tous les graines, plants ou outils qu’il a en trop et peut récupérer à son tour ce qui est disponible.
Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 21 90 39 betzstioles@gmail.com
English :
Everyone offers any seeds, seedlings or tools they may have left over to everyone else, and can in turn pick up what’s available.
L’événement Troc de plantes Betz-le-Château a été mis à jour le 2026-01-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire