Troc de plantes

Betz-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-24

Chacun propose à tous les graines, plants ou outils qu’il a en trop et peut récupérer à son tour ce qui est disponible.

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 21 90 39 betzstioles@gmail.com

English :

Everyone offers any seeds, seedlings or tools they may have left over to everyone else, and can in turn pick up what’s available.

