Troc de plantes Salle du Foyer (en face de la Mairie) Came
Troc de plantes Salle du Foyer (en face de la Mairie) Came samedi 25 avril 2026.
Came
Troc de plantes
Salle du Foyer (en face de la Mairie) Rue des Cagots Came Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Boutures, plantes, graines, conseils, atelier de greffes… Seuls les échanges sont acceptés. .
Salle du Foyer (en face de la Mairie) Rue des Cagots Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Troc de plantes
L’événement Troc de plantes Came a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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