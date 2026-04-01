Troc de plantes Salle du Foyer (en face de la Mairie) Came

Came

Troc de plantes

Salle du Foyer (en face de la Mairie) Rue des Cagots Came Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Boutures, plantes, graines, conseils, atelier de greffes… Seuls les échanges sont acceptés. .

Salle du Foyer (en face de la Mairie) Rue des Cagots Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Troc de plantes

L’événement Troc de plantes Came a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque