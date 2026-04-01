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Troc de plantes Salle du Foyer (en face de la Mairie) Came

Troc de plantes Salle du Foyer (en face de la Mairie) Came

Troc de plantes Salle du Foyer (en face de la Mairie) Came samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle du Foyer (en face de la Mairie)

Adresse : Rue des Cagots

Ville : 64520 Came

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Came

Troc de plantes

Salle du Foyer (en face de la Mairie) Rue des Cagots Came Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Boutures, plantes, graines, conseils, atelier de greffes… Seuls les échanges sont acceptés.   .

Salle du Foyer (en face de la Mairie) Rue des Cagots Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Troc de plantes

L’événement Troc de plantes Came a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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