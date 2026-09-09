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Troc de plantes d’automne place des Anciens Combattants Cleurie

dimanche 4 octobre 2026 · place des Anciens Combattants · Cleurie

Troc de plantes d’automne place des Anciens Combattants Cleurie

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place des Anciens Combattants
Adresse
École
Ville
88120 Cleurie
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Cleurie

Troc de plantes d’automne

place des Anciens Combattants École Cleurie Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Que vous soyez passionné de jardinage ou simplement curieux, venez partager un moment convivial autour des plantes ! Ce sera l’occasion d’échanger plantes, boutures, graines, mais aussi de profiter des conseils et de l’expérience d’autres jardiniers, le tout dans une ambiance chaleureuse.Tout public
0  .

place des Anciens Combattants École Cleurie 88120 Vosges Grand Est   cdfcleurie@gmail.com

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English :

Whether you’re a gardening enthusiast or just curious, come join us for a fun time centered around plants! This will be a chance to exchange plants, cuttings, and seeds, as well as to benefit from the advice and experience of other gardeners—all in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Troc de plantes d’automne Cleurie a été mis à jour le 2026-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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