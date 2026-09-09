Troc de plantes d’automne place des Anciens Combattants Cleurie
dimanche 4 octobre 2026 · place des Anciens Combattants · Cleurie
Informations pratiques
Cleurie
Troc de plantes d’automne
place des Anciens Combattants École Cleurie Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Que vous soyez passionné de jardinage ou simplement curieux, venez partager un moment convivial autour des plantes ! Ce sera l’occasion d’échanger plantes, boutures, graines, mais aussi de profiter des conseils et de l’expérience d’autres jardiniers, le tout dans une ambiance chaleureuse.Tout public
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place des Anciens Combattants École Cleurie 88120 Vosges Grand Est cdfcleurie@gmail.com
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English :
Whether you’re a gardening enthusiast or just curious, come join us for a fun time centered around plants! This will be a chance to exchange plants, cuttings, and seeds, as well as to benefit from the advice and experience of other gardeners—all in a warm and welcoming atmosphere.
L’événement Troc de plantes d’automne Cleurie a été mis à jour le 2026-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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