Troc de plantes d’automne Ranrupt

Troc de plantes d’automne Ranrupt dimanche 28 septembre 2025.

Troc de plantes d’automne

2 rue de la mairie Ranrupt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

L’association Le Sel de la Bruche vous propose un moment convivial avec un troc de plantes d’automne. Au programme échange de plantes, graines et boutures et atelier soupe-partagée ! .

2 rue de la mairie Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 14 25 weisschristian@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Troc de plantes d’automne Ranrupt a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche