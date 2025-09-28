Troc de plantes d’automne Ranrupt
Troc de plantes d’automne Ranrupt dimanche 28 septembre 2025.
Troc de plantes d’automne
2 rue de la mairie Ranrupt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
L’association Le Sel de la Bruche vous propose un moment convivial avec un troc de plantes d’automne. Au programme échange de plantes, graines et boutures et atelier soupe-partagée ! .
2 rue de la mairie Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 14 25 weisschristian@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troc de plantes d’automne Ranrupt a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche