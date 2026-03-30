Troc de plantes de printemps rue serpentine Trambly
Troc de plantes de printemps rue serpentine Trambly samedi 25 avril 2026.
Troc de plantes de printemps
rue serpentine Bibliothèque de Trambly Trambly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Samedi 25 avril, de 10 à 16h, les bénévoles vous accueillent pour un troc de plantes, boutures, graines et tout ce qui a rapport avec nos jardins, potagers, vergers, parterres fleuris, plantes d’intérieur, pour jardiniers experts ou débutants.
Prends qui veut, donne qui peut !
Possibilité de rester pique-niquer avec nous de 12 à 14h !
Gratuit .
rue serpentine Bibliothèque de Trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibtrambly71@gmail.com
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English : Troc de plantes de printemps
L’événement Troc de plantes de printemps Trambly a été mis à jour le 2026-03-24 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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