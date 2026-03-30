Troc de plantes de printemps rue serpentine Trambly

Troc de plantes de printemps

rue serpentine Bibliothèque de Trambly Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Samedi 25 avril, de 10 à 16h, les bénévoles vous accueillent pour un troc de plantes, boutures, graines et tout ce qui a rapport avec nos jardins, potagers, vergers, parterres fleuris, plantes d’intérieur, pour jardiniers experts ou débutants.

Prends qui veut, donne qui peut !

Possibilité de rester pique-niquer avec nous de 12 à 14h !

Gratuit .

rue serpentine Bibliothèque de Trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibtrambly71@gmail.com

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English : Troc de plantes de printemps

L’événement Troc de plantes de printemps Trambly a été mis à jour le 2026-03-24 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III