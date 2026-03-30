Troc de plantes de printemps rue serpentine Trambly

Troc de plantes de printemps rue serpentine Trambly samedi 25 avril 2026.

Troc de plantes de printemps

rue serpentine Bibliothèque de Trambly Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Samedi 25 avril, de 10 à 16h, les bénévoles vous accueillent pour un troc de plantes, boutures, graines et tout ce qui a rapport avec nos jardins, potagers, vergers, parterres fleuris, plantes d’intérieur, pour jardiniers experts ou débutants.
Prends qui veut, donne qui peut !
Possibilité de rester pique-niquer avec nous de 12 à 14h !
Gratuit   .

rue serpentine Bibliothèque de Trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   bibtrambly71@gmail.com

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English : Troc de plantes de printemps

L’événement Troc de plantes de printemps Trambly a été mis à jour le 2026-03-24 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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