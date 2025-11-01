Troc de plantes du Ruban vert Route des Marais Marsangy
Troc de plantes du Ruban vert
Route des Marais Le Jardin du Marais Marsangy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-01 12:00:00
2025-11-01
Le troc de plantes invite les particuliers à apporter des plantes pour les échanger contre d’autres apportées par d’autres contributeurs. Des espèces locales, arbres et arbustes, vivaces ou bulbes, graines à semer, plantes aquatiques,… peuvent être échangées.
Il est possible d’emporter des plantes ou graines même sans en apporter, dans la limite du stock disponible. .
Route des Marais Le Jardin du Marais Marsangy 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lerubanvert.net
