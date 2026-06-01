Troc de plantes, échanges entre jardiniers et ateliers au jardin, CAUE de la Réunion, Saint-Denis

Troc de plantes, échanges entre jardiniers et ateliers au jardin Dimanche 7 juin, 08h30 CAUE de la Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T06:30:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T06:30:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00

Venez troquer, discuter plantes avec Jardins Créoles, échanger des astuces avec des jardiniers… Entrée libre

Atelier histoire et fabrication de chocolat avec l’association Cacao Péi et traitement des cochenilles poudre avec Jean-Michel

CAUE de la Réunion 12 rue Monseigneur de Beaumont 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion 02 62 21 60 86 http://www.caue974.com/fr/

Venez troquer, discuter plantes avec Jardins Créoles, échanger des astuces avec des jardiniers… Entrée libre

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