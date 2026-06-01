Troc de plantes, échanges entre jardiniers et ateliers au jardin, CAUE de la Réunion, Saint-Denis
Troc de plantes, échanges entre jardiniers et ateliers au jardin, CAUE de la Réunion, Saint-Denis dimanche 7 juin 2026.
Troc de plantes, échanges entre jardiniers et ateliers au jardin Dimanche 7 juin, 08h30 CAUE de la Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T06:30:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T06:30:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00
Venez troquer, discuter plantes avec Jardins Créoles, échanger des astuces avec des jardiniers… Entrée libre
Atelier histoire et fabrication de chocolat avec l’association Cacao Péi et traitement des cochenilles poudre avec Jean-Michel
CAUE de la Réunion 12 rue Monseigneur de Beaumont 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion 02 62 21 60 86 http://www.caue974.com/fr/
Venez troquer, discuter plantes avec Jardins Créoles, échanger des astuces avec des jardiniers… Entrée libre
©Caue 974
À voir aussi à Saint-Denis
- SEQUENZA 9.3 : UNE FANTAISIE ALLEMANDE – Festival de Saint-Denis, Basilique Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis 2 juin 2026
- Une fantaisie allemande, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis 2 juin 2026
- A cappella, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis 3 juin 2026
- Soirée Wagner, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis 4 juin 2026
- Des hommes et des plantes à La Réunion: une petite histoire de toutes nos biodiversités à travers une balade au cœur d’un jardin créole du XIXe siècle, La Vallée Heureuse, Saint-Denis 5 juin 2026