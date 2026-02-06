Troc de plantes et de graines Rue Hipployte Maindron Orée d’Anjou
samedi 11 avril 2026.
Troc de plantes et de graines
Rue Hipployte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 13:00:00
2026-04-11
Le printemps est là ! Venez échanger vos plantes et graines pour égayer votre jardin !
Venez avec plantes d’intérieur et d’extérieur, vos graines et semis à échange et troquer contre d’autres variétés. Une belle idée de printemps !
Échanges de trucs et astuces jardinage. Convivialité au rendez-vous.
Pour participer, apporter une/des table(s) pour exposer.
Il suffit de se présenter le samedi matin avec ses plants, bulbes, boutures, arbustes et jeunes arbres. Chaque participant pourra ensuite déambuler sur la place Chetou à la recherche de plantes à échanger.
Entrée libre et gratuite, sans réservation. .
Rue Hipployte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 26 76 accueil@rivesdeloire.fr
English :
Spring is here! Come and exchange your plants and seeds to brighten up your garden!
L’événement Troc de plantes et de graines Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges