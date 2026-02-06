Troc de plantes et de graines Rue Hipployte Maindron Orée d’Anjou

Troc de plantes et de graines

Rue Hipployte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Le printemps est là ! Venez échanger vos plantes et graines pour égayer votre jardin !

Venez avec plantes d’intérieur et d’extérieur, vos graines et semis à échange et troquer contre d’autres variétés. Une belle idée de printemps !

Échanges de trucs et astuces jardinage. Convivialité au rendez-vous.

Pour participer, apporter une/des table(s) pour exposer.

Il suffit de se présenter le samedi matin avec ses plants, bulbes, boutures, arbustes et jeunes arbres. Chaque participant pourra ensuite déambuler sur la place Chetou à la recherche de plantes à échanger.

Entrée libre et gratuite, sans réservation. .

Spring is here! Come and exchange your plants and seeds to brighten up your garden!

