Saint-Céré

Troc de plantes et de graines

Jardin du Pré d’Aubié Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Ce matin là, pas d'échange d'argent, mais échange des plantes, des graines…sans monnaie!

Il est conseillé de bien préparer les plants à échanger pour une meilleure reprise, en étiquetant les noms de vos végétaux

Ce matin là, pas d'échange d'argent, mais échange des plantes, des graines…sans monnaie!

Il est conseillé de bien préparer les plants à échanger pour une meilleure reprise, en étiquetant les noms de vos végétaux. Sur place, l'association J.Comme, qui a des personnes ayant une bonne connaissance de la botanique, pourra vous aider à faire de la reconnaissance de plantes et présentera des livres à consulter. La Mairie de Saint-Céré fournit des barnums.

Pour finir, un repas partagé sorti du sac sera proposé sur place s'il fait beau ou au Local du Lieu Commun en cas de pluie

Organisé par l'association Le Lieu Commun de Saint Céré et J.Comme de Mayrinhac-Lentour, en partenariat avec Les jardins du Pré d'Aubié à Saint-Céré

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Jardin du Pré d’Aubié Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 31 32 73 12

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English :

This morning, no money exchange, but exchange of plants, seeds…without money!

It is advised to prepare well the plants to be exchanged for a better recovery, by labeling the names of your plants

L’événement Troc de plantes et de graines Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée de la Dordogne