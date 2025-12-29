Troc de plantes et graines Rignac
Troc de plantes et graines Rignac samedi 11 avril 2026.
Troc de plantes et graines
35 place imbert et 72 rue de la promenade Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-25
De 10h à 12h à la salle La Traverse.
TROC de PLANTES, de graines et des plants. Troc, don et échanges GRATUITS pour les amateurs et amatrices de la nature.
Organisé par le collectif Graines. .
35 place imbert et 72 rue de la promenade Rignac 12390 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 10am to 12pm at La Traverse.
L’événement Troc de plantes et graines Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)