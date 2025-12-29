Troc de plantes et graines

35 place imbert et 72 rue de la promenade Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-25

De 10h à 12h à la salle La Traverse.

TROC de PLANTES, de graines et des plants. Troc, don et échanges GRATUITS pour les amateurs et amatrices de la nature.

Organisé par le collectif Graines. .

35 place imbert et 72 rue de la promenade Rignac 12390 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 10am to 12pm at La Traverse.

L’événement Troc de plantes et graines Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)