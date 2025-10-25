Troc de plantes et matériel de jardin PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
Troc de plantes et matériel de jardin
PIERREFITTE-NESTALAS 45 avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 12:30:00
2025-10-25
Echanges de plants, boutures, semis, graines, pots, outillage, etc …
Entrée et emplacement gratuits.
Organisateur Amicale Laïque Pierrefitte-Soulom-Villelongue.
Renseignements par téléphone. .
English :
Exchange plants, cuttings, seedlings, seeds, pots, tools, etc …
German :
Tausch von Setzlingen, Stecklingen, Sämlingen, Samen, Töpfen, Werkzeugen, etc …
Italiano :
Scambio di piante, talee, piantine, semi, vasi, attrezzi, ecc…
Espanol :
Intercambio de plantas, esquejes, plantones, semillas, macetas, herramientas, etc…
