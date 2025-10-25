Troc de plantes et matériel de jardin PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Troc de plantes et matériel de jardin PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas samedi 25 octobre 2025.

Troc de plantes et matériel de jardin

PIERREFITTE-NESTALAS 45 avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Echanges de plants, boutures, semis, graines, pots, outillage, etc …

Entrée et emplacement gratuits.

Organisateur Amicale Laïque Pierrefitte-Soulom-Villelongue.

Renseignements par téléphone. .

PIERREFITTE-NESTALAS 45 avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 34 56 91

English :

Exchange plants, cuttings, seedlings, seeds, pots, tools, etc …

German :

Tausch von Setzlingen, Stecklingen, Sämlingen, Samen, Töpfen, Werkzeugen, etc …

Italiano :

Scambio di piante, talee, piantine, semi, vasi, attrezzi, ecc…

Espanol :

Intercambio de plantas, esquejes, plantones, semillas, macetas, herramientas, etc…

L’événement Troc de plantes et matériel de jardin Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-10-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65