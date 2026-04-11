Prayssac

Troc de plantes, graines et boutures à Prayssac

Parking des écoles Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

C'est le Printemps ! L'association des Folioles organise un troc de plantes, graines et boutures.

C'est le Printemps ! L'association des Folioles organise un troc de plantes, graines et boutures.

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Parking des écoles Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 87 56 56 17 associationfolioles@hotmail.com

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English :

It’s Spring! L'association des Folioles is organizing a plant, seed and cuttings barter.

L’événement Troc de plantes, graines et boutures à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CVL Vignoble