Troc de plantes, graines et boutures à Prayssac Prayssac
Troc de plantes, graines et boutures à Prayssac Prayssac samedi 11 avril 2026.
Prayssac
Troc de plantes, graines et boutures à Prayssac
Parking des écoles Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
C'est le Printemps ! L'association des Folioles organise un troc de plantes, graines et boutures.
C'est le Printemps ! L'association des Folioles organise un troc de plantes, graines et boutures.
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Parking des écoles Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 87 56 56 17 associationfolioles@hotmail.com
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English :
It’s Spring! L'association des Folioles is organizing a plant, seed and cuttings barter.
L’événement Troc de plantes, graines et boutures à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CVL Vignoble
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