Troc de Plantes Graines Saint-Vincent-de-Cosse
Troc de Plantes Graines Saint-Vincent-de-Cosse samedi 25 avril 2026.
Saint-Vincent-de-Cosse
Troc de Plantes Graines
Place de la fontaine Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Troc de Plantes organisé par les Amis de Saint-Vincent-de-Cosse
Au programme échange de plants, graines, boutures, pots, jardinières, magazines de jardinage, idées…
Greffes d’agrumes sur inscription avant le 21 avril en précisant si vous voulez greffer citronnier, mandarinier ou oranger
Echanges autour d’un café(10 h) Et/ou un apéritif(12h30)
Organisé par les Amis de Saint-Vincent de Cosse .
Place de la fontaine Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 71 20
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English : Troc de Plantes Graines
L’événement Troc de Plantes Graines Saint-Vincent-de-Cosse a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir