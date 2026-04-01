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Troc de Plantes Graines Saint-Vincent-de-Cosse

Troc de Plantes Graines Saint-Vincent-de-Cosse

Troc de Plantes Graines Saint-Vincent-de-Cosse samedi 25 avril 2026.

Adresse : Place de la fontaine

Ville : 24220 Saint-Vincent-de-Cosse

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Vincent-de-Cosse

Troc de Plantes Graines

Place de la fontaine Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Troc de Plantes organisé par les Amis de Saint-Vincent-de-Cosse

Au programme échange de plants, graines, boutures, pots, jardinières, magazines de jardinage, idées…

Greffes d’agrumes sur inscription avant le 21 avril en précisant si vous voulez greffer citronnier, mandarinier ou oranger

Echanges autour d’un café(10 h) Et/ou un apéritif(12h30)

Organisé par les Amis de Saint-Vincent de Cosse   .

Place de la fontaine Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 71 20 

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English : Troc de Plantes Graines

L’événement Troc de Plantes Graines Saint-Vincent-de-Cosse a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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