Troc de Plantes Le Cellier samedi 25 octobre 2025.

Route des Relandières Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25

Un autre regard sur le pays d’Ancenis, mais c’est bien sûr les Regards Natures ( l’association) avec son troc plantes d’automne ce samedi 25 octobre de 10 h à 12 h.

Ce troc-plantes se déroule chez la ferme de Gaïa (Annabelle Letellier), route des Relandières au Cellier.

Il sera possible d’échanger des plantes potagères poireaux perpétuels, ocas,…

Horticoles dahlias,…

Arbres figuiers, mimosas, flamboyant,…

Mais aussi des pots de confitures que vous avez en trop chez vous.

Vous serez les bienvenus même si vous n’avez rien à échanger, il y aura toujours des plantes à prendre.

Tréhorel Jean-François .

Route des Relandières Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 44 91 31

English :

Another look at the Ancenis region, but of course it’s Regards Natures (the association) with its autumn plant swap this Saturday, October 25 from 10 a.m. to 12 p.m.

German :

Ein anderer Blick auf das Pays d’Ancenis, aber das ist natürlich Regards Natures ( der Verein) mit seinem Herbstpflanzen-Tauschmarkt diesen Samstag, den 25. Oktober, von 10 bis 12 Uhr.

Italiano :

Un altro sguardo alla regione di Ancenis, ma naturalmente si tratta di Regards Natures (l’associazione) con il suo scambio di piante autunnali questo sabato 25 ottobre dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol :

Otra mirada a la región de Ancenis, pero por supuesto se trata de Regards Natures (la asociación) con su intercambio de plantas de otoño este sábado 25 de octubre de 10h a 12h.

