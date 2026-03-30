Troc de plantes

Cour de l’école Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez échanger graines, plantes et boutures. Pas de ventes.

Tables mises à disposition. .

Cour de l’école Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 50 57

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English : Troc de plantes

L’événement Troc de plantes Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides