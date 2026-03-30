Troc de plantes Mauzac-et-Grand-Castang
Troc de plantes Mauzac-et-Grand-Castang dimanche 12 avril 2026.
Troc de plantes
Cour de l’école Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez échanger graines, plantes et boutures. Pas de ventes.
Tables mises à disposition. .
Cour de l’école Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 50 57
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English : Troc de plantes
L’événement Troc de plantes Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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