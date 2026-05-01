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Troc de plantes Parvis de Ti An Holl Plestin-les-Grèves

Troc de plantes Parvis de Ti An Holl Plestin-les-Grèves samedi 30 mai 2026.

Lieu : Parvis de Ti An Holl

Adresse : 7 Place d'Auvelais

Ville : 22310 Plestin-les-Grèves

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Plestin-les-Grèves

Troc de plantes

Parvis de Ti An Holl 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Pour sa 4ème édition, le Jardin des Petites Mains et ses bénévoles avec le CCAS et l’association Kaol Kozh organisent le troc de plantes, sur le parvis de Ti An Holl.   .

Parvis de Ti An Holl 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 21 81 14 42 

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English :

L’événement Troc de plantes Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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