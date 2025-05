Troc de plantes – Médiathèque de Rion Rion-des-Landes, 17 mai 2025 07:00, Rion-des-Landes.

Troc de plantes Médiathèque de Rion 232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Amis jardiniers, à vos boutures ! Vous avez beaucoup de plantes, vous êtes un as de la bouture ?

La médiathèque proposera un troc de plantes. N’hésitez pas à préparer dès maintenant des pots à échanger.

Le principe est simple, vous apportez une ou plusieurs plantes, vous repartez avec la ou les plantes qu’il vous manque. .

Médiathèque de Rion 232 Rue François Mauriac

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondesmandes.fr

English : Troc de plantes

Gardeners, take your cuttings! Do you have lots of plants and are you a whiz at taking cuttings?

The mediatheque will be holding a plant swap. Don’t hesitate to prepare pots for exchange.

German : Troc de plantes

Gartenfreunde, ran an die Stecklinge! Haben Sie viele Pflanzen und sind Sie ein Meister im Stecklinge stecken?

Die Mediathek bietet einen Tauschhandel für Pflanzen an. Zögern Sie nicht, schon jetzt Töpfe zum Tauschen vorzubereiten.

Italiano :

Giardinieri, fate le vostre talee! Avete molte piante e siete bravi a fare le talee?

La mediateca organizzerà uno scambio di piante. Non esitate quindi a preparare i vasi per lo scambio.

Espanol : Troc de plantes

Jardineros, ¡a hacer esquejes! ¿Tienes muchas plantas y eres un experto en esquejes?

La mediateca organizará un intercambio de plantas. Así que no dudes en empezar a preparar macetas para el intercambio.

L’événement Troc de plantes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Tartas