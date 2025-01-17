Troc de plantes Roubaix

Troc de plantes

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Vous êtes plutôt plantes d’intérieur ou jeunes pousses pour le potager ? À la Médiathèque, il y en a pour tout le monde !

Comment fonctionne le troc ? Vous apportez vos boutures et jeunes plants et vous les échangez contre de nouveaux végétaux à emporter chez vous!

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

English :

Are you more interested in houseplants or seedlings for the vegetable garden? At the Médiathèque, there’s something for everyone!

How does bartering work? You bring your cuttings and seedlings and exchange them for new plants to take home!

