Troc de plantes route de carrot Sabres
Troc de plantes route de carrot Sabres dimanche 12 avril 2026.
Troc de plantes
route de carrot Verger de Péchire Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Jardiniers avertis ou débutants, venez échanger vos plants, boutures et graines au Verger et retrouvez-vous autour d’un café pour discuter des techniques de jardinage. Les curieux seront également les bienvenus pour flâner au verger.
GRATUIT ouvert à tous
Jardiniers avertis ou débutants, venez échanger vos plants, boutures et graines au Verger et retrouvez-vous autour d’un café pour discuter des techniques de jardinage. Les curieux seront également les bienvenus et repartiront peut-être avec des plants
offerts ou à mini-prix pour se lancer !
Auberge espagnole à midi pour ceux qui veulent.
GRATUIT ouvert à tous
Verger de Péchire route de Carrot à Sabres
Infos au 06 33 07 33 62 .
route de carrot Verger de Péchire Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
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English : Troc de plantes
Experienced gardeners or beginners, come and exchange your plants, cuttings and seeds at the Orchard, and meet up for a coffee to discuss gardening techniques. The curious are also welcome to stroll through the orchard.
FREE open to all
L’événement Troc de plantes Sabres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande
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