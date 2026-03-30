Troc de plantes route de carrot Sabres

Troc de plantes

route de carrot Verger de Péchire Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Jardiniers avertis ou débutants, venez échanger vos plants, boutures et graines au Verger et retrouvez-vous autour d’un café pour discuter des techniques de jardinage. Les curieux seront également les bienvenus pour flâner au verger.

GRATUIT ouvert à tous

Jardiniers avertis ou débutants, venez échanger vos plants, boutures et graines au Verger et retrouvez-vous autour d’un café pour discuter des techniques de jardinage. Les curieux seront également les bienvenus et repartiront peut-être avec des plants

offerts ou à mini-prix pour se lancer !

Auberge espagnole à midi pour ceux qui veulent.

GRATUIT ouvert à tous

Verger de Péchire route de Carrot à Sabres

Infos au 06 33 07 33 62 .

route de carrot Verger de Péchire Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

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English : Troc de plantes

Experienced gardeners or beginners, come and exchange your plants, cuttings and seeds at the Orchard, and meet up for a coffee to discuss gardening techniques. The curious are also welcome to stroll through the orchard.

FREE open to all

L’événement Troc de plantes Sabres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande