Troc de plantes Saint-Hilaire-les-Andrésis

Troc de plantes Saint-Hilaire-les-Andrésis samedi 11 octobre 2025.

Troc de plantes

Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

2025-10-11

Venez partager, échanger ou donner vos surplus

de plantes, boutures, graines… Mais aussi vos

expériences, conseils et astuces de jardinier au

Troc’plantes d’Automne !

Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 42 58

