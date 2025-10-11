Troc de plantes Saint-Hilaire-les-Andrésis
Troc de plantes Saint-Hilaire-les-Andrésis samedi 11 octobre 2025.
Troc de plantes
Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 11:30:00
2025-10-11
Venez partager, échanger ou donner vos surplus
de plantes, boutures, graines… Mais aussi vos
expériences, conseils et astuces de jardinier au
Troc’plantes d’Automne !
Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 42 58
