Troc de plantes Sainte-Fortunade
Troc de plantes Sainte-Fortunade dimanche 5 avril 2026.
Troc de plantes
Parc du château Sainte-Fortunade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
De 09 h à 12 h Troc des plantes échange de plants, vivaces, arbustes, semences et savoir faire .
Parc du château Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 78 90 13
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English : Troc de plantes
L’événement Troc de plantes Sainte-Fortunade a été mis à jour le 2026-03-24 par Corrèze Tourisme