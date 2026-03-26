Troc de plantes

Parc du château Sainte-Fortunade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

De 09 h à 12 h Troc des plantes échange de plants, vivaces, arbustes, semences et savoir faire .

Parc du château Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 78 90 13

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English : Troc de plantes

L’événement Troc de plantes Sainte-Fortunade a été mis à jour le 2026-03-24 par Corrèze Tourisme