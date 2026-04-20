Saverne

Troc de plantes

Jardin Botanique Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vous apportez vos plants superflus (arbustes, fleurs, etc), vos bulbes et semences ou vos plantes d’intérieur, et vous repartez avec d’autres plantes. Une table spéciale est réservée aux plantes du Jardin qui seront en vente.

Si vous n’avez rien à échanger, une cagnotte est à disposition pour votre contribution !

Une petite restauration salée et sucrée est proposée pendant la durée du troc. .

Jardin Botanique Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contact@jardin-botanique-saverne.eu

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English :

L’événement Troc de plantes Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région