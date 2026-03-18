Troc de plantes Villejoubert
Troc de plantes Villejoubert dimanche 19 avril 2026.
Troc de plantes
Place de la mairie Villejoubert Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
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Place de la mairie Villejoubert 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 18 64 25
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English :
L’événement Troc de plantes Villejoubert a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente