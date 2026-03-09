Troc de plants de légumes et fleurs Jardin partagé des Estagnots Seignosse

Troc de plants de légumes et fleurs

Jardin partagé des Estagnots 2 rue des Palombières Seignosse Landes

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

2026-05-09

Graines Océanes, association de jardin partagé de Seignosse océan organise un Troc de plants le samedi 9 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Venez découvrir notre jardin et participer aux différentes animations et ateliers pour petits et grands.

• Atelier semis pour enfants

• Atelier senteurs

• Atelier mandalas végétaux

• Impression végétale sur tissu

• Animation compostage avec le SICTOM

• Balade botanique

Entrée libre.

Buvette et snacking sur place.

Si vous avez des plants de légumes ou de fleurs à échanger, c’est l’occasion ! .

grainesoceanes@gmail.com

English : Troc de plants de légumes et fleurs

Graines Océanes, Seignosse océan’s shared garden association, is organizing a Plant Swap on Saturday May 9 from 10am to 12:30pm and 2pm to 5pm.

