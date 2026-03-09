Troc de plants de légumes et fleurs Jardin partagé des Estagnots Seignosse
Troc de plants de légumes et fleurs Jardin partagé des Estagnots Seignosse samedi 9 mai 2026.
Troc de plants de légumes et fleurs
Jardin partagé des Estagnots 2 rue des Palombières Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Graines Océanes, association de jardin partagé de Seignosse océan organise un Troc de plants le samedi 9 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Graines Océanes, association de jardin partagé de Seignosse océan organise un Troc de plants le samedi 9 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Venez découvrir notre jardin et participer aux différentes animations et ateliers pour petits et grands.
• Atelier semis pour enfants
• Atelier senteurs
• Atelier mandalas végétaux
• Impression végétale sur tissu
• Animation compostage avec le SICTOM
• Balade botanique
Entrée libre.
Buvette et snacking sur place.
Si vous avez des plants de légumes ou de fleurs à échanger, c’est l’occasion ! .
Jardin partagé des Estagnots 2 rue des Palombières Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine grainesoceanes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Troc de plants de légumes et fleurs
Graines Océanes, Seignosse océan’s shared garden association, is organizing a Plant Swap on Saturday May 9 from 10am to 12:30pm and 2pm to 5pm.
L’événement Troc de plants de légumes et fleurs Seignosse a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Seignosse