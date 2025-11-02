Troc de plants et de graines rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde
Début : 2025-11-02 09:30:00
fin : 2025-11-02 13:00:00
2025-11-02
Troc de plantes
Organisé par la Cie Théâtre Passion en partenariat avec la Mairie et l’Heure Civique
rue Paul Massy Mairie salle du conseil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
Plant swap
Organized by Cie Théâtre Passion in partnership with the Mairie and l?Heure Civique
German :
Pflanzen-Tauschbörse
Organisiert von der Cie Théâtre Passion in Partnerschaft mit dem Rathaus und der Heure Civique
Italiano :
Scambio di piante
Organizzato da Cie Théâtre Passion in collaborazione con il Municipio e l’Heure Civique
Espanol :
Intercambio de plantas
Organizado por la Cie Théâtre Passion en colaboración con el Ayuntamiento y l’Heure Civique
