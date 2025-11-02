Troc de plants et de graines rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

Troc de plants et de graines rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde dimanche 2 novembre 2025.

Troc de plants et de graines

rue Paul Massy Mairie salle du conseil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:30:00

fin : 2025-11-02 13:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Troc de plantes



Organisé par la Cie Théâtre Passion en partenariat avec la Mairie et l’Heure Civique

.

rue Paul Massy Mairie salle du conseil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

Plant swap



Organized by Cie Théâtre Passion in partnership with the Mairie and l?Heure Civique

German :

Pflanzen-Tauschbörse



Organisiert von der Cie Théâtre Passion in Partnerschaft mit dem Rathaus und der Heure Civique

Italiano :

Scambio di piante



Organizzato da Cie Théâtre Passion in collaborazione con il Municipio e l’Heure Civique

Espanol :

Intercambio de plantas



Organizado por la Cie Théâtre Passion en colaboración con el Ayuntamiento y l’Heure Civique

L’événement Troc de plants et de graines Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-11 par Royan Atlantique