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Troc de plants et de graines Teyjat

Troc de plants et de graines Teyjat

Troc de plants et de graines Teyjat samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24300 Teyjat

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Teyjat

Troc de plants et de graines

Salle des fêtes Teyjat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Auberge espagnole le midi pour ceux qui le souhaitent.
Auberge espagnole le midi pour ceux qui le souhaitent.   .

Salle des fêtes Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 16 64  lerendezvous24@mailo.com

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English : Troc de plants et de graines

Spanish lunch for those who wish.

L’événement Troc de plants et de graines Teyjat a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin