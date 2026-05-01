Troc de plants et de graines Teyjat
Troc de plants et de graines Teyjat samedi 9 mai 2026.
Teyjat
Troc de plants et de graines
Salle des fêtes Teyjat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Auberge espagnole le midi pour ceux qui le souhaitent.
Auberge espagnole le midi pour ceux qui le souhaitent. .
Salle des fêtes Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 16 64 lerendezvous24@mailo.com
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English : Troc de plants et de graines
Spanish lunch for those who wish.
L’événement Troc de plants et de graines Teyjat a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin