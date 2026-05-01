Teyjat

Troc de plants et de graines

Salle des fêtes Teyjat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Auberge espagnole le midi pour ceux qui le souhaitent.

Auberge espagnole le midi pour ceux qui le souhaitent. .

Salle des fêtes Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 16 64 lerendezvous24@mailo.com

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English : Troc de plants et de graines

Spanish lunch for those who wish.

L’événement Troc de plants et de graines Teyjat a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin