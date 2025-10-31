Troc de plants et graines Le Chai Bonnat

Troc de plants et graines

Le Chai 22 rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Troc de plants et graines

Jeudi 19 Mars

17h à 19h30

Apportez vos plantes, semis et graines

au Chai à Bonnat

–> A la Source .

Le Chai 22 rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine alasource@lavache.com

English : Troc de plants et graines

German : Troc de plants et graines

Italiano :

Espanol : Troc de plants et graines

L’événement Troc de plants et graines Bonnat a été mis à jour le 2025-10-30 par Portes de la Creuse en Marche