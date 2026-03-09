Troc de plants

Rânes Orne

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Avec l’association Montviette Nature

Vous avez trop réussi vos semis et n’avez plus de place dans votre potager?

Ou vous avez un petit carré de terre que vous aimeriez cultiver mais vous avez peur de commencer?

Venez échangez vos plantes et profitez- en pour approfondir vos connaissances sur les plantes toxiques de Normandie!

Rencontrez Denis de l’association Montviette Nature et Françoise Couprit pour échanger des tuyaux, des anecdotes sur le jardin et des techniques de jardinage.

Le 11/04/2026 à la Médiathèques de Fel

le 25/04/2026 à la Médiathèque de Ranes .

Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 36 91 31

