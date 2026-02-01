Troc de puzzles et jeux de société Griesheim-près-Molsheim

Troc de puzzles et jeux de société

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Un après-midi ludique et convivial pour échanger jeux et puzzles et faire de belles découvertes.

Un moment convivial autour du jeu, placé sous le signe du partage et de la découverte.

Venez échanger vos puzzles et jeux de société, redonner une seconde vie à ceux que vous avez aimés et repartir avec de nouvelles trouvailles à tester en famille ou entre amis.

L’événement s’adresse à tous les publics, petits et grands, joueurs occasionnels comme passionnés, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. .

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 92 70 biblio.griesheim@gmail.com

English :

