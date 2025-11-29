Troc de vêtements et accessoires Paray-le-Monial
Salle de Bellevue Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Charolais-Brionnais en transition organise un troc de vêtements et accessoires gratuit (hommes-femmes-enfants), ainsi que des animations autour de l’habillement (réparation, recyclage, créations textiles…) Un article à choisir pour un article apporté. 14h-15h dépôt des articles. 15h-18h troc. .
Salle de Bellevue Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cbtransition.org
Troc de vêtements et accessoires
