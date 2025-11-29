Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Troc de vêtements et accessoires Paray-le-Monial

Troc de vêtements et accessoires Paray-le-Monial samedi 29 novembre 2025.

Troc de vêtements et accessoires

Salle de Bellevue Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Charolais-Brionnais en transition organise un troc de vêtements et accessoires gratuit (hommes-femmes-enfants), ainsi que des animations autour de l’habillement (réparation, recyclage, créations textiles…) Un article à choisir pour un article apporté. 14h-15h dépôt des articles. 15h-18h troc.   .

Salle de Bellevue Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@cbtransition.org

German : Troc de vêtements et accessoires

