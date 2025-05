Troc des plants du jardin – Abjat-sur-Bandiat, 18 mai 2025 09:00, Abjat-sur-Bandiat.

On échange, on donne, on prend, c’est gratuit. Plants à troquer (fruits, légumes, fleurs, vivaces, trucs pour le jardin, …) On partagera une auberge espagnole tous ensemble à 12h.

Place du temps jadis

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 37 59 00

English : Troc des plants du jardin

Swap, give, take, it’s all free. Plants to barter (fruit, vegetables, flowers, perennials, garden tips, etc.) We’ll be sharing a Spanish inn together at 12 noon.

German : Troc des plants du jardin

Wir tauschen, wir geben, wir nehmen, es ist kostenlos. Pflanzen zum Tauschen (Obst, Gemüse, Blumen, Stauden, Gartentipps, …) Wir werden um 12 Uhr gemeinsam eine Auberge espagnole genießen.

Italiano :

Scambiare, dare e ricevere, è gratuito. Piante da scambiare (frutta, verdura, fiori, piante perenni, oggetti per l’orto, ecc.) Alle ore 12.00 condivideremo un pasto in stile spagnolo.

Espanol : Troc des plants du jardin

Intercambiar, dar y recibir, es gratis. Plantas para intercambiar (frutas, verduras, flores, plantas perennes, cosas para el jardín, etc.) Compartiremos juntos una comida al estilo español a las 12 del mediodía.

